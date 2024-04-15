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"Селигдар" в 2023 году увеличил скорректированную EBITDA в 1,6 раза, до 21,2 млрд рублей

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Полиметаллический холдинг "Селигдар" в 2023 году увеличил скорректированную EBITDA в 1,6 раза, до 21,2 млрд рублей.

Как говорится в отчете компании, ее годовая выручка поставила почти 56 млрд рублей, это также в 1,6 раза больше, чем годом ранее.

При этом компания получила чистый убыток, приходящийся на акционеров, в размере 10,9 млрд рублей против прибыли годом ранее.

Ключевые финансовые показатели холдинга "Селигдар", млн рублей:

Показатель IV кв. 2023* IV кв. 2022* Динамика* 2023 2022 Динамика*
Выручка 18 823 14 027 34% 55 974 34 722 61%
Валовая прибыль 3 604 4 314 -16% 14 068 10 973 28%
EBITDA 5 805 4 277 36% 18 563 11 831 57%
Скорректированная (банковская) EBITDA 6 486 4 570 42% 21 230 13 521 57%
Рентабельность по скорректированной EBITDA* 34% 33% 2 п.п. 38% 39% -1 п.п.
Чистая прибыль (убыток) (2 554) (4 938) -48% (11 515) 4 143 -
Чистая прибыль (убыток), приходящаяся на акционеров (2 377) (4 660) -49% (10 862) 4 795 -

* расчет ИФ

Холдинг "Селигдар" входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого направления холдинг включает оловянный кластер и другие структуры. Контролирует группу менеджмент.

Селигдар
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