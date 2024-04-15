"Селигдар" в 2023 году увеличил скорректированную EBITDA в 1,6 раза, до 21,2 млрд рублей
Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Полиметаллический холдинг "Селигдар" в 2023 году увеличил скорректированную EBITDA в 1,6 раза, до 21,2 млрд рублей.
Как говорится в отчете компании, ее годовая выручка поставила почти 56 млрд рублей, это также в 1,6 раза больше, чем годом ранее.
При этом компания получила чистый убыток, приходящийся на акционеров, в размере 10,9 млрд рублей против прибыли годом ранее.
Ключевые финансовые показатели холдинга "Селигдар", млн рублей:
|Показатель
|IV кв. 2023*
|IV кв. 2022*
|Динамика*
|2023
|2022
|Динамика*
|Выручка
|18 823
|14 027
|34%
|55 974
|34 722
|61%
|Валовая прибыль
|3 604
|4 314
|-16%
|14 068
|10 973
|28%
|EBITDA
|5 805
|4 277
|36%
|18 563
|11 831
|57%
|Скорректированная (банковская) EBITDA
|6 486
|4 570
|42%
|21 230
|13 521
|57%
|Рентабельность по скорректированной EBITDA*
|34%
|33%
|2 п.п.
|38%
|39%
|-1 п.п.
|Чистая прибыль (убыток)
|(2 554)
|(4 938)
|-48%
|(11 515)
|4 143
|-
|Чистая прибыль (убыток), приходящаяся на акционеров
|(2 377)
|(4 660)
|-49%
|(10 862)
|4 795
|-
* расчет ИФ
Холдинг "Селигдар" входит в топ-10 крупнейших золотодобывающих компаний России. Помимо золотого направления холдинг включает оловянный кластер и другие структуры. Контролирует группу менеджмент.