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Продажи "КАМАЗа" в РФ в I квартале выросли на 1,5%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей "КАМАЗ" на российском рынке в I квартале 2024 года увеличились на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,488 тыс. единиц техники, сообщил производитель.

Также отмечается, что в I квартале вырос выпуск автомобилей поколения К5 – более чем в 3,5 раза, до 1,618 тыс. единиц. В течение года поэтапно будут осваиваться новые модели линейки.

Как сообщалось, выручка "КАМАЗа" по МСФО за 2023 год составила 370,3 млрд рублей (+27%). Рост показателя в компании объясняли увеличением продаж в сегментах грузовиков, автобусов и электробусов.

КАМАЗ
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