Brent подешевела до $89,71 за баррель

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Падение котировок нефти ускорилось днем в понедельник, инвесторы продолжают следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

К 13:26 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,74 (0,82%), до $89,71 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,79 (0,92%), до $84,87 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 0,8%, WTI - на 1,4%.

В ночь на воскресенье Иран атаковал Израиль с применением ракет и беспилотников. Большинство из них были перехвачены силами ПВО, власти Ирана назвали операцию успешной. Руководство Израиля не стало принимать немедленных ответных мер, что несколько успокоило рынки. Израильские военные представили правительству "широкий спектр вариантов" ответа на атаку Ирана, которые будут обсуждаться в ближайшие дни, сказал представитель Армии обороны Израиля Питер Лернер.

"На физическом рынке ничего не изменилось, и нефть по-прежнему добывается на Ближнем Востоке и беспрепятственно поставляется на мировой рынок, - отметила глава отдела исследований в XTB Кейтлин Брукс. - Но даже если цена на нефть вырастет (например, если окажется, что атака Ирана на Израиль не была разовым случаем), у ОПЕК+ есть достаточно свободных мощностей, чтобы нарастить добычу и снизить цены".

Тем временем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на две и составило 506 единиц. Число газовых установок сократилось на 1, до 109.