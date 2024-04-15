Индекс Tiger позволяет спрогнозировать ускорение роста мировой экономики в 2024 году

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Рост глобальной экономики в 2024 году может немного превысить прошлогодний, поскольку в последние месяцы темпы подъема в таких странах, как США и Индия, набирают обороты, пишет Financial Times со ссылкой на обновляемый каждые полгода индекс восстановления глобальной экономики Brookings-FT под названием Tiger.

Показатель эффективности американской экономики, учитывающий уровень доверия, состояние финансовых рынков и реальной активности в экономике, восстановился до самого высокого уровня с середины 2022 года. Аналогичная ситуация наблюдается и в Индии, что FT называет "лучом света" на фоне довольно тусклого глобального экономического фона.

Старший научный сотрудник Брукингского института Эсвар Прасад полагает, что индекс Tiger выступает "позитивным предзнаменованием" умеренного ускорения роста мировой экономики в 2024 году по сравнению с 2023 годом, при этом США выступают в качестве основного двигателя этого слабого улучшения.

"Штаты продолжают всех удивлять", оставаясь неожиданно устойчивыми, несмотря на высокие процентные ставки, отметил он. Ситуация на рынке труда и "растущие котировки акций способствовали укреплению деловой и потребительской уверенности, что, в свою очередь, стимулировало внутренний спрос", полагает Прасад.

При этом он добавил, что "восстановление мировой экономики тормозится геополитическими конфликтами, протекционистской политикой и постоянной инфляцией".

Индекс Brookings-FT сопоставляет реальные и исторические показатели экономической активности, финансовых рынков и доверия.

Международный валютный фонд в январе прогнозировал, что рост мирового ВВП в этом году останется на уровне 3,1%, а в 2025 году лишь незначительно ускорится до 3,2%. На этой неделе МВФ опубликует свежие оценки перспектив глобального подъема.