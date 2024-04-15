ЦБ заявил, что жесткая ДКП ограничит рост спроса и его проинфляционное влияние

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Банк России повторил фразу о необходимости поддержания жестких денежно-кредитных условий в течение продолжительного времени для снижения инфляции.

Как говорится в комментарии ЦБ, основным проинфляционным фактором является высокий внутренний спрос, который продолжает опережать возможности расширения предложения.

"По прогнозу Банка России, жесткая денежно-кредитная политика ограничит избыточное расширение внутреннего спроса и его проинфляционные последствия. Для поддержания ценовой стабильности денежно-кредитная политика будет направлена на дальнейшее снижение устойчивого ценового давления", - отмечает ЦБ.

Годовая инфляция с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.