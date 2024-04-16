Выручка НЛМК по МСФО в 2023г выросла на 4%, до 933 млрд рублей

Прибыль - на 26%, до 209 млрд рублей

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль группы "НЛМК" по МСФО в 2023 году составила 209,373 млрд рублей по сравнению со 166,441 млрд рублей в 2022 году (прирост на 25,8%), говорится в консолидированной отчетности компании. В 2021 году прибыль НЛМК составляла 371,653 млрд рублей.

Выручка группы за отчетный период увеличилась на 3,6% по сравнению с 2022 годом и составила 933,435 млрд рублей (900,823 млрд рублей в 2022 году и 1,029 трлн рублей в 2021 году).

Валовая прибыль в прошлом году повысилась на 9,3%, до 379,741 млрд рублей (347,335 млрд рублей в 2022 году и 569,192 млрд рублей - в 2021 году). Прибыль, приходящаяся на акционеров, за отчетный период зафиксирована на уровне 209,031 млрд рублей.

Общий долг группы на конец 2023 составил 92,5 млрд рублей.

Нераспределенная прибыль прошлых лет, возможная к распределению акционерам, по состоянию на 31 декабря 2023 составляла 673,48 млрд рублей.

Как сообщалось, совет директоров НЛМК рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере 25,43 руб. на акцию (152,408 млрд рублей). Компания не выплачивала дивиденды с конца 2021 года.

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США. Основным конечным бенефициаром компании (79,3%), по данным на конец 2021 года, являлся Владимир Лисин.