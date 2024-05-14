Акционеры НЛМК одобрили дивиденды за 2023 год в 25,43 рубля на акцию

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) на годовом собрании 14 мая одобрили дивиденды за 2023 год в размере 25,43 рубля на акцию, сообщила компания.

Датой закрытия реестра для получения выплат утверждено 27 мая.

Уставный капитал НЛМК состоит из 5 993 227 240 обыкновенных акций номиналом 1 рубль. Общая сумма выплат за 2023 год, таким образом, может составить 152,4 млрд рублей.

НЛМК не платил дивиденды с конца 2021 года.

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания с производственными активами в России, Европе и США.