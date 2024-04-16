"АвтоВАЗ" предложил поднять в 2024 году утильсбор для машин с двигателем от 1 до 2 л

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" предлагает поднять в 2024 году утилизационный сбор для автомобилей с двигателем от одного до двух литров с 300 тыс. до 550 тыс. руб. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов на расширенном заседании комитета Совета Федерации по экономической политике во вторник.

"Для автомобиля с двигателем от одного до двух литров, с нашей точки зрения, целесообразно увеличить его уже в этом году с 300 тыс. руб. до 550 тыс. руб. и далее показать перспективу его увеличения до 660 тыс. руб. в 2025 году, доведя практически до 1 млн руб. в 2029 году", - сказал он.

Последний раз индексация утильсбора в автопроме проводилась в августе 2023 года. Ставка сбора на легковые автомобили в зависимости от объема двигателя была повышена в среднем в 1,7-3,7 раза, на грузовики – в 1,7 раза, на LCV – в 2,5-3,4 раза.

О необходимости очередной индексации неоднократно говорил и Соколов, мотивируя свою позицию активной экспансией китайских брендов.

"Многие китайские бренды, осуществляя, я бы сказал агрессивную экспансию на российский рынок, начинают "пробивать" планку утильсбора и заходить на традиционные рынки – в фокус-группы, для которых выпускается продукция из наших моделей. Прежде всего, это автомобиль Lada Vesta", - отмечал он.

В компании уточняли, что речь идет о том, что китайские бренды предоставляют скидки, которые уже превосходят размер утильсбора (единоразово уплачивается за каждый произведенный или ввезенный в РФ автомобиль). Сложившаяся ситуация не стимулирует этих игроков локализовывать производство в РФ.