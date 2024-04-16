Котировки Brent вернулись к росту и поднялись до $90,18 за баррель

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть вернулись к росту вечером во вторник.

К 18:03 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,08 (0,09%), до $90,18 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,19 (0,22%), до $85,6 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Израиль не стал немедленно реагировать на атаку Ирана, однако израильский министр обороны Йоав Галант заявил главе Пентагона Ллойду Остину, что у страны нет выбора, кроме как ответить на нападение, сообщил Axios со ссылкой на источники.

При этом трейдеры надеются, что позиция Белого дома, выступающего против израильского контрудара, поможет в деэскалации конфликта, пишет MarketWatch.

"Нефтяной рынок демонстрирует признаки подчеркнутого безразличия к усилению напряженности на Ближнем Востоке, - отмечает старший рыночный аналитик Trade Nation Дэвид Моррисон. - На случившуюся в выходные прямую атаку Ирана на Израиль он определенно почти не отреагировал".