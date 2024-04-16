Концерн Beiersdorf в I квартале увеличил выручку на 5%

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Германский химический концерн Beiersdorf AG, выпускающий косметику под маркой Nivea, в первом квартале 2024 года увеличил выручку на 5% в годовом исчислении - до 2,604 млрд евро, сообщила пресс-служба компании.

Органический рост составил 7,3%.

Продажи в Европе выросли на 8,7% (до 1,176 млрд евро), в Северной и Южной Америке - на 6,1% (до 685 млн евро), в то время как в остальных регионах они снизились на 1,4% (до 743 млн евро).

В сегменте потребительских товаров выручка в январе-марте повысилась на 7,3% и достигла 2,207 млрд евро (органический рост на 10%).

Компания улучшила годовой прогноз и теперь ожидает органического роста выручки как в целом, так и в потребительском сегменте на 6-8%. Ранее ожидалось повышение примерно на 5%.

С начала 2024 года капитализация Beiersdorf уменьшилась на 0,7% (до 29,75 млрд евро), тогда как фондовый индекс DAX повысился на 6,6%.