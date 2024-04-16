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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

В Банке России допустили ускорение роста российской экономики в I квартале

Только топливная промышленность снизила производство по причинам, не связанным со внутренним спросом

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Рост российской экономики в I квартале 2024 года продолжился, его темпы могли быть даже более высокими, чем в IV квартале 2023 года, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

"В I квартале 2024 года российская экономика продолжила расти, возможно, даже более быстрыми темпами, чем в IV квартале 2023 года. Исключением выступает топливная промышленность, которая снизила производство по разным причинам, не связанным с внутренним спросом. Источниками роста выступают потребительский и государственный спрос, а также некоторое восстановление ненефтегазового экспорта. В результате напряженность на рынке труда еще больше усилилась, а рост номинальных зарплат, по данным за январь, ускорился (правда, видимо, частично за счет выплаты премий по итогам года)", - говорится в обзоре.

"Оперативные и опросные данные указывают на уверенный рост российской экономики в январе - феврале и его вероятное продолжение в марте. Рост особенно заметен в промышленности, оптовой и розничной торговле и общепите. Расширение экономической активности повышает спрос на трудовые ресурсы, обостряя конкуренцию за них между компаниями и поддерживая высокие темпы увеличения трудовых доходов", - говорится в докладе.

Аналитики ЦБ отмечают, что "доходов хватает как на наращивание сбережений, так и на повышение уровня потребления".

"Поэтому снижение инфляционного давления в экономике и потребительском секторе происходит медленно, несмотря на жесткие денежно-кредитные условия. Для возвращения инфляции к цели необходимо поддержание жестких денежно-кредитных условий продолжительное время", - предупреждают аналитики ЦБ.

Банк России ЦБ РФ
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