Совет директоров "Татнефти" 23 апреля обсудит дивиденды за 2023 год

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Татнефть" на заседании 23 апреля рассмотрит вопросы о годовом собрании акционеров и дивидендах по итогам 2023 года, сообщила компания.

Также будет рассмотрен список кандидатов в совет директоров, предлагаемые изменения во внутренние документы для утверждения на ГОСА, вопросы о синхронизации целей 1, 2 и 3-го уровней карты ESG-целей и описании модели устойчивого развития "Татнефти".

Кроме того, в повестку дня заседания включены вопросы об итогах исполнения бюджета компании за первый квартал 2024 года, утверждение бюджета на май 2024 года, информация о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности за 2023 год и другие вопросы.

Ранее сообщалось, что в 2023 году "Татнефть" получила 287,92 млрд рублей чистой прибыли по МСФО (+1,2%), по РСБУ - 238,11 млрд рублей (-1,6%). Согласно отчету, капитальные затраты компании в прошлом году выросли на 39%, до 223,6 млрд рублей, что оказало давление на свободный денежный поток (FCF) - 103 млрд рублей (-48%).

С 2018 года действует дивидендная политика "Татнефти", в соответствии с которой все свободные денежные средства, которые не используются в инвестиционной деятельности или не направляются на исполнение обязательств компании, могут быть распределены в виде дивидендов. Целевой уровень дивидендов установлен в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ в зависимости от того, какая из них больше. Помимо годовых дивидендов совет директоров может предложить утвердить промежуточные по итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев, ориентируясь на свободный денежный поток.

Консенус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" после публикации отчетов, предполагает финальную выплату в размере 23,76 рубля на акцию. По итогам 9 месяцев компания выплатила 62,71 руб./акция (27,54 руб. за I полугодие и 35,17 руб. за III квартал).