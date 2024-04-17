Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

Совет директоров "Татнефти" 23 апреля обсудит дивиденды за 2023 год

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Татнефть" на заседании 23 апреля рассмотрит вопросы о годовом собрании акционеров и дивидендах по итогам 2023 года, сообщила компания.

Также будет рассмотрен список кандидатов в совет директоров, предлагаемые изменения во внутренние документы для утверждения на ГОСА, вопросы о синхронизации целей 1, 2 и 3-го уровней карты ESG-целей и описании модели устойчивого развития "Татнефти".

Кроме того, в повестку дня заседания включены вопросы об итогах исполнения бюджета компании за первый квартал 2024 года, утверждение бюджета на май 2024 года, информация о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности за 2023 год и другие вопросы.

Экономика"Татнефть" в 2023 году увеличила чистую прибыль по МСФО на 1,2%, ниже прогнозаЧитать подробнее

Ранее сообщалось, что в 2023 году "Татнефть" получила 287,92 млрд рублей чистой прибыли по МСФО (+1,2%), по РСБУ - 238,11 млрд рублей (-1,6%). Согласно отчету, капитальные затраты компании в прошлом году выросли на 39%, до 223,6 млрд рублей, что оказало давление на свободный денежный поток (FCF) - 103 млрд рублей (-48%).

С 2018 года действует дивидендная политика "Татнефти", в соответствии с которой все свободные денежные средства, которые не используются в инвестиционной деятельности или не направляются на исполнение обязательств компании, могут быть распределены в виде дивидендов. Целевой уровень дивидендов установлен в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ в зависимости от того, какая из них больше. Помимо годовых дивидендов совет директоров может предложить утвердить промежуточные по итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев, ориентируясь на свободный денежный поток.

Консенус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" после публикации отчетов, предполагает финальную выплату в размере 23,76 рубля на акцию. По итогам 9 месяцев компания выплатила 62,71 руб./акция (27,54 руб. за I полугодие и 35,17 руб. за III квартал).

Татнефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Минпромторге не исключили подорожания российских вин из-за роста акцизов

Минэкономразвития может повысить прогноз роста ВВП России в 2024 году

Минэкономразвития может повысить прогноз роста ВВП России в 2024 году

Для комфортной жизни в самых дорогих штатах годовой доход должен превышать $100 тысяч

Для комфортной жизни в самых дорогих штатах годовой доход должен превышать $100 тысяч

АСВ через суд хочет получить от Qiwi договор о купле-продаже акций АО "Киви"

"Полюс" продал россыпные активы

В Банке России допустили ускорение роста российской экономики в I квартале

Соколов заявил, что китайские марки "выдавливают" "АвтоВАЗ" в низкомаржинальный сегмент

Соколов заявил, что китайские марки "выдавливают" "АвтоВАЗ" в низкомаржинальный сегмент
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });