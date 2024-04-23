Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды за IV квартал в 25,17 рубля на акцию

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров "Татнефти" рекомендовал акционерам на годовом заочном собрании 14 июня утвердить дивиденды за 2023 год в размере 87,88 рубля на акцию с учетом ранее выплаченных 62,71 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Таким образом, финальные дивиденды компании могут составить 25,17 рубля на акцию. Это выше консенсус-прогноза опрошенных (после публикации отчетности) "Интерфаксом" аналитиков, который составлял 23,76 рубля на акцию. Ближе всех оказались прогнозы аналитиков Промсвязьбанка и Инвестбанка "Синара" - 23,9 рубля на акцию.

"Татнефть" установила 4 июля как дату, на которую определяются лица с правом получения дивидендов.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, определяются до 20 мая. Дата для повторного проведения ГОСА на случай отсутствия кворума - 27 июня.

Кроме распределения прибыли по итогам 2023 года в повестку годового собрания вошло утверждение годовой отчетности, назначение аудиторской организации, избрание членов совета директоров и ревизионной комиссии, а также утверждение устава ПАО "Татнефть имени В. Д. Шашина" и двух положений компании в новой редакции.

В 2023 году "Татнефть" получила 287,92 млрд рублей чистой прибыли по МСФО (+1,2%), по РСБУ - 238,11 млрд рублей (-1,6%). Таким образом, на выплаты акционерам по итогам года будет направлено около 71% прибыли по МСФО (86% по РСБУ) - 204,43 млрд рублей.

С 2018 года действует дивидендная политика "Татнефти", в соответствии с которой все свободные денежные средства, которые не используются в инвестиционной деятельности или не направляются на исполнение обязательств компании, могут быть распределены в виде дивидендов. Целевой уровень дивидендов установлен в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ в зависимости от того, какая из них больше.

Уставный капитал "Татнефти" составляет 2 326 199 200 рублей, он разделен на 2 178 690 700 обыкновенных и 147 508 500 привилегированных акций номиналом один рубль. По состоянию на 30 июня 2023 года правительство Республики Татарстан контролирует около 36% голосующих акций компании.