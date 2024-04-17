Выручка Abbott увеличилась на 2,2% в I квартале и превысила прогноз

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Американский производитель лекарств и медицинского оборудования Abbott Laboratories сократил чистую прибыль и увеличил выручку в первом квартале 2024 года, причем скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее выручка в январе-марте повысилась на 2,2% в годовом выражении и составила $9,96 млрд. Опрошенные FactSet аналитики прогнозировали выручку на уровне $9,88 млрд.

В сегменте медицинского оборудования выручка увеличилась на 14,2% до $4,45 млрд, продажи диагностического оборудования повысились на 2,7% до $2,21 млрд. Реализация детского питания выросла на 5,1% до $2,07 млрд, а в фармацевтическом подразделении продажи увеличились на 3,1% до $1,23 млрд.

Чистая прибыль Abbott по итогам первого квартала сократилась до $1,23 млрд с $1,32 млрд годом ранее, прибыль в расчете на акцию – до $0,7 с $0,75.

Вместе с тем квартальная скорректированная прибыль составила $0,98 на акцию, превысив прогноз на уровне $0,95 на акцию.

Компания ожидает, что ее скорректированная прибыль в текущем году составит $4,55-4,70 на акцию. Ранее нижняя граница прогноза составляла $4,5 на акцию.

Акции Abbott дешевеют на 0,2% в ходе предварительных торгов в среду. С начала года капитализация компании снизилась на 0,8% до $189,5 млрд.