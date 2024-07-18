Выручка Abbott во II кв. выросла на 4%, скорректированная прибыль превзошла прогнозы

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Американская Abbott Laboratories, производитель фармацевтической продукции и медицинского оборудования, зафиксировала 4%-ное повышение выручки во втором квартале 2024 года, при этом показатель совпал с прогнозами рынка, тогда как скорректированная прибыль немного превысила ожидания экспертов.

Как говорится в пресс-релизе Abbott, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $1,3 млрд, или $0,74 на акцию, по сравнению с $1,375 млрд, или $0,78 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,14 на акцию, на 3 цента превысив консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet.

Квартальная выручка Abbott увеличилась на 4%, до $10,38 млрд, оказавшись на уровне прогноза.

Abbott улучшила годовой прогноз и теперь рассчитывает зафиксировать скорректированную прибыль в размере $4,61-4,71 на акцию по итогам всего 2024 года вместо ожидавшихся ранее $4,55-4,70. Прогноз для органического роста выручки (без учета продаж тестов на COVID) был повышен до 9,5% с 8,5%.

Акции компании дешевеют на 1,2% в начале торгов в четверг. С начала текущего года капитализация снизилась на 6%, до $182,1 млрд.