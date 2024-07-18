Поиск

Выручка Abbott во II кв. выросла на 4%, скорректированная прибыль превзошла прогнозы

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Американская Abbott Laboratories, производитель фармацевтической продукции и медицинского оборудования, зафиксировала 4%-ное повышение выручки во втором квартале 2024 года, при этом показатель совпал с прогнозами рынка, тогда как скорректированная прибыль немного превысила ожидания экспертов.

Как говорится в пресс-релизе Abbott, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $1,3 млрд, или $0,74 на акцию, по сравнению с $1,375 млрд, или $0,78 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,14 на акцию, на 3 цента превысив консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet.

ЭкономикаВыручка Abbott увеличилась на 2,2% в I квартале и превысила прогнозЧитать подробнее

Квартальная выручка Abbott увеличилась на 4%, до $10,38 млрд, оказавшись на уровне прогноза.

Abbott улучшила годовой прогноз и теперь рассчитывает зафиксировать скорректированную прибыль в размере $4,61-4,71 на акцию по итогам всего 2024 года вместо ожидавшихся ранее $4,55-4,70. Прогноз для органического роста выручки (без учета продаж тестов на COVID) был повышен до 9,5% с 8,5%.

Акции компании дешевеют на 1,2% в начале торгов в четверг. С начала текущего года капитализация снизилась на 6%, до $182,1 млрд.

Abbott
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Газпром" зафиксировал новый рекорд летних суточных поставок газа по ЕСГ

"Газпром" зафиксировал новый рекорд летних суточных поставок газа по ЕСГ

Словакия прекратила получать по трубам нефть от "ЛУКОЙЛа" из-за запрета Украины на транзит

Словакия прекратила получать по трубам нефть от "ЛУКОЙЛа" из-за запрета Украины на транзит

Перекосы на топливном рынке, или как Аи-95 переживает бум потребления. Обзор

Перекосы на топливном рынке, или как Аи-95 переживает бум потребления. Обзор

ФАС признала "ЛУКОЙЛ" виновным в необоснованном завышении цен на бензин в Пермском крае

Минпромторг подал иск к включенному в список ЭЗО иностранному акционеру "Хайленд голд"

Минпромторг подал иск к включенному в список ЭЗО иностранному акционеру "Хайленд голд"

Brent подорожала до $85,45 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });