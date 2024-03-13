De Beers во втором цикле продаж в 2024 году реализовала продукцию на $430 млн

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Алмазодобывающая компания De Beers в ходе второго в этом году цикла продаж реализовала продукцию на общую сумму $430 млн. Об этом говорится в сообщении Anglo American plc, контролирующей De Beers.

Это на 13% ниже данных годичной давности ($497 млн), но на 15% выше данных предыдущего цикла ($374 млн), который продолжался с 21 декабря по 30 января.

Спрос на алмазы возрос, отметил глава De Beers Эл Кук, однако из-за сохраняющейся экономической неопределенности в США ритейлеры консервативно пополняют запасы после праздничного сезона 2023 года. Потребительский спрос на ювелирные изделия с бриллиантами растет в Индии, но в Китае по-прежнему остается вялым. "Мы ожидаем, что восстановление спроса на алмазное сырье будет постепенным в течение года", - заявил Кук.