Tesla просит акционеров повторно одобрить вознаграждение Маска в $56 млрд

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Tesla Inc. просит своих акционеров вновь одобрить вознаграждение главы компании Илона Маска на сумму $56 млрд, отмененное ранее Канцлерским судом штата Делавэр.

Годовое собрание акционеров Tesla пройдет 13 июня.

На голосование также будет вынесен вопрос о переносе регистрации Tesla из Делавэра в Техас.

Суд в начале 2024 года отменил решение о выплате Маску вознаграждения, которое было утверждено акционерами компании на годовом собрании в 2018 году. Суд решил, что Маск за счет своего авторитета контролировал совет директоров, принявший решение о рекордном вознаграждении.

Председатель совета директоров Tesla Робин Дэнхольм 17 апреля напомнила, что это решение получило поддержку 73% голосовавших в 2018 году акционеров.

"Поскольку суд Делавэра усомнился в вашем решении, Илон в последние шесть лет не получал оплаты за свою работу, которая помогла обеспечить компании значительный рост и увеличение акционерной стоимости, - обратилась Дэнхольм к акционерам. - Это кажется нам и многим акционерам, которые уже дали нам знать об этом, абсолютно несправедливым и не соответствующим желанию акционеров".

В документе, направленном Tesla в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), отмечается, что десятки институциональных акционеров связались с руководством компании и высказались в поддержку компенсационного пакета Маска, утвержденного в 2018 году, в том числе, четыре из 10 крупнейших акционеров.

Обсуждение нового вознаграждения Маска потребует времени и миллиардов долларов дополнительных расходов, отмечается в документе. Утверждение предыдущего пакета будет более быстрым и позволит "избежать длительного периода неопределенности в отношении наиболее важного сотрудника Tesla", говорится в обращении Дэнхольм.

По ее словам, Tesla рассматривала девять штатов США в качестве альтернативы Делавэру и в итоге приняла решение остановиться на Техасе, где находится ее новейшее предприятие по выпуску электромобилей.

В феврале Маск заявил, что намерен перенести юридическую регистрацию другой своей компании - SpaceX - из Делавэра в Техас.

С начала 2024 года капитализация Tesla снизилась на 37,5%.