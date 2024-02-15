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SpaceX поменяет место регистрации с Делавэра на Техас

SpaceX поменяет место регистрации с Делавэра на Техас
Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Американская аэрокосмическая SpaceX Илона Маска подала заявление на перерегистрацию в Техасе, согласно документам властей штата.

В миреNeuralink Илона Маска изменила место регистрации с Делавэра на НевадуЧитать подробнее

До этого компания была зарегистрирована в Делавэре, однако ведет активную деятельность в Техасе, где у нее в числе прочего есть площадка для запуска ракет.

"SpaceX меняет место регистрации с Делавэра на Техас! - написал Маск в соцсети X (бывшая Twitter). - Если ваша компания еще зарегистрирована в Делавэре, советую как можно скорее переехать в другой штат".

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На минувшей неделе другая компания миллиардера - Neuralink - изменила место регистрации с Делавэра на Неваду, а в начале месяца он заявил, что возглавляемая им Tesla незамедлительно проведет голосование акционеров по вопросу изменения места регистрации компании с Делавэра на Техас, где находится ее головной офис.

Twitter после покупки ее Маском в 2022 году и переименования в X также переехала - из Делавэра в Неваду.

Суд Делавэра в конце января текущего года признал недействительным решение совета директоров Tesla от 2018 года о предоставлении Маску рекордного для глав публичных компаний компенсационного пакета на сумму до $55,8 млрд. Как отметил суд, совет директоров автопроизводителя не должен был утверждать пакет, который несправедлив по отношению к акционерам.

"Никогда не регистрируйте компании в штате Делавэр, - написал Маск в X после вынесения судебного решения. - Если вы предпочитаете, чтобы вопросы решали акционеры, советую регистрироваться в Неваде или Техасе".

SpaceX Tesla Делавэр Техас Илон Маск
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