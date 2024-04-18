Рынок акций РФ закрылся ростом индексов во главе с бумагами "ТКС Холдинга" и Ozon

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и отскока нефти после снижения (Brent отыграла $87 за баррель), индексы смогли выйти в "плюс" на фоне укрепления рубля. Лидерами роста выступили акции "ТКС Холдинга" (+2,1%) и расписки Ozon (+2,1%), просели бумаги ряда нефтяников во главе с "Газпром нефтью" (-2,2%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3455,82 пункта (+0,05%, днем индекс опускался ниже 3440 пунктов), индекс РТС - 1160,6 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже изменились в пределах 1,9%.

Доллар к 18:50 по московскому времени просел до 93,79 рубля (-0,49 рубля).

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