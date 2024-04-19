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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Средние платежи по ипотеке в США приближаются к $3000 в месяц

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Средний размер платежа по ипотеке в США составляет $2858 в месяц, говорится в исследовании Realtor.com.

Показатель основан на данных о медианной стоимости дома в Штатах, в марте составившей $424,9 тысячи, и текущих ставках по 30-летней ипотеке, находящихся на отметке 7,1%.

Для того, чтобы платежи не превышали 30% дохода, покупатели в среднем должны зарабатывать $114 319 в год, отмечается в исследовании.

Ставки по ипотеке в США, снижавшиеся в начале года, перешли к росту в последние недели на опасениях, что Федрезерв будет удерживать ключевую процентную ставку дольше, чем ожидалось ранее.

"Непонятно, как много покупателей смогут выдержать дальнейший рост ставки", - отметил старший экономист государственной ипотечной корпорации Freddie Mac Сэм Хатер.

США Freddie Mac Сэм Хатер ФРС
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