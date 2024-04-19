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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ завершил торги в пятницу смешанной динамикой цен blue chips на фоне подросшей нефти (Brent превысила $87,2 за баррель) на опасениях эскалации напряженности на Ближнем Востоке после удара Израиля по Ирану, а также на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок. Индекс МосБиржи превысил 3470 пунктов, лидерами роста выступили акции "Сургутнефтегаза" (+4,8%) и расписки Ozon (+2,4%), аутсайдерами – бумаги "Русала" (-1%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3470,88 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1173,68 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,2%.

Доллар к 18:50 просел до 93,13 рубля (-0,65 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 0,4-0,7%, доллар подешевел на 0,3 рубля.

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