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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Путину на Ставрополье показали прототип робота, собирающего томаты

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин посещает тепличный комплекс ООО "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура" в рамках своей поездки в Ставропольский край.

На предприятии президенту показали прототип роботизированного комбайна по сбору томатов. Искусственный интеллект этого робота определяет зрелость плодов и в случае, если они уже нужной кондиции, то собирает урожай.

По словам разработчиков, возможности роботизированного комбайна будут в четыре раза превосходить возможности человека, в сутки он будет собирать 4,5 тонны томатов, в то время как человек может собрать 1,2 тонны.

Промышленные комбайны, по расчетам разработчиков, появятся через 1,5 года, финансовую поддержку этому проекту оказывает холдинг "Эко-культура".

"Солнечный дар" - самый масштабный тепличный комплекс в составе агропромышленного холдинга "Эко-культура", также он является одним из крупнейших в России и Европе. В состав агропромышленного холдинга входят 13 высокотехнологичных тепличных комплексов в восьми регионах России, сеть распределительных центров и собственный центр инновационных разработок.

В работе холдинга акцент сделан на выращивании экологически чистых овощей с широким применением технологий биологической защиты растений.

Владимир Путин Ставрополье Ставропольский край Эко-культура
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