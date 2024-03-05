Путину на Ставрополье показали прототип робота, собирающего томаты

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин посещает тепличный комплекс ООО "Солнечный дар" агропромышленного холдинга "Эко-культура" в рамках своей поездки в Ставропольский край.

На предприятии президенту показали прототип роботизированного комбайна по сбору томатов. Искусственный интеллект этого робота определяет зрелость плодов и в случае, если они уже нужной кондиции, то собирает урожай.

По словам разработчиков, возможности роботизированного комбайна будут в четыре раза превосходить возможности человека, в сутки он будет собирать 4,5 тонны томатов, в то время как человек может собрать 1,2 тонны.

Промышленные комбайны, по расчетам разработчиков, появятся через 1,5 года, финансовую поддержку этому проекту оказывает холдинг "Эко-культура".