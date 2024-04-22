Индекс Nasdaq упал на 2%, Dow Jones вырос на 0,6% на фоне геополитики и отчетностей

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили без единой динамики торги в пятницу, участники рынка оценивали ситуацию на Ближнем Востоке и квартальные отчетности крупных компаний.

Индекс Dow Jones Industrial Average повысился на 0,56% и составил 37986,4 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 понизилось на 0,88% - до 4967,23 пункта.

Nasdaq Composite упал на 2,05% и составил 15282,01 пункта.

По итогам минувшей недели S&P 500 упал на 3%, Nasdaq - на 5,5%, а Dow прибавил менее 0,1%, по данным Dow Jones Market Data. Для Nasdaq это уже четвертая сессия в минусе кряду, чего не наблюдалось с декабря 2022 года.

Как сообщалось, Ираиль атаковал иранский город Исфахан с применением беспилотников, они были сбиты силами ПВО Ирана, сообщает Al Mayadeen со ссылкой на представителя Иранского космического агентства. Израиль нанес ракетный удар по Ирану менее чем через неделю после иранской атаки в минувшие выходные.

При этом иранские СМИ не стали поднимать большой шум по поводу атаки, что несколько успокоило рынки. Так, агентство Mehr процитировало чиновника военного ведомства, который заявил, что Тегеран не чувствует необходимости отвечать на атаку.

"Конечно, мы не можем игнорировать эти атаки, но, похоже, сильные данные по инфляции и экономическому росту, а также пересмотр прогнозов для ставки ФРС больше занимают участников рынка", - заявила старший стратег State Street Global Markets Мария Вейтман.

Акции Procter & Gamble Co. подорожали на 0,5%. Крупнейший в мире производитель потребительских товаров увеличил чистую прибыль в третьем финансовом квартале на 11%, однако выручка повысилась всего на 1%, хуже прогноза.

Рыночная стоимость SLB опустилась на 2,1%, хотя американская нефтесервисная компания в первом квартале 2024 года увеличила чистую прибыль на 14,4% благодаря росту на международных рынках.

Капитализация Netflix Inc. упала на 9,1% после того, как сервис потокового видео по подписке объявил, что с 2025 года перестанет публиковать информацию об изменении количества подписчиков. За год по конец марта число подписчиков увеличилось на 37,1 млн, до 269,6 млн.

Американская Nordstrom Inc., оператор сети магазинов одежды, рассматривает предложение членов семьи основателей компании, в соответствии с которым она вновь станет частной. Цена бумаг компании увеличились на 1%.

Цена бумаг American Express Co. выросла на 6,2%. Один из лидеров американского рынка пластиковых карт увеличил чистую прибыль и выручку в первом квартале, при этом оба показателя превзошли ожидания рынка.