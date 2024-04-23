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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:38

В Cheniere заявили, что предложение СПГ со старых проектов к 2040 г. снизится на 75 млн т/г

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - К 2040 году производство СПГ на уже работающих проектах упадет на 75 млн т из-за ухудшения ресурсной базы, сказал вице-президент Cheniere Marketing (крупнейший производитель СПГ в США) Эндрю Уокер в ходе конференции Flame. По его словам, предложение сжиженного природного газа в ближайшие годы вырастет, и возникает вопрос, насколько рынок сможет поглотить это предложение.

По словам Уокера, сейчас цены на СПГ снизились, и некоторые азиатские рынки реагируют на это повышением спроса – в первом квартале он выше, чем был в некоторых случаях в 2021 году, в частности, в Китае, Индии, Юго-Восточной Азии. При этом в Японии и Европе спрос ниже, и вопрос о том, как быстро рынки вернутся к прежнему уровню потребления, является основным фактором неопределенности.

В настоящее время потребление газа в Европе находится на самом низком уровне с 1995 года (менее 400 млрд куб. м). Эксперты задаются вопросом, насколько это сокращение является структурным.

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Согласно презентации Cheniere, потребление газа в Европе сейчас ниже среднего уровня 2017-2021 годов. Так, в крупнейших шести экономиках региона оно упало на 19%, причем в промышленности потребление ниже на 22% (от 18% до 23%), в энергетике – на 14% ( разброс от 8% до 25%), в других секторах – на 21% (разброс от 17% до 28%).

Спрос на газ снижается из-за высоких цен, но также из-за большего стремления к энергопереходу.

В то же время в Cheniere полагают, что Европа, заменившая российский трубопроводный газ сжиженным газом, не достигнет снижения уровня потребления газа, обозначенного в своих климатических целях, по крайней мере, в заявленные сроки, поэтому СПГ будет играть важную роль более длительный срок, чем предполагается. И теперь, заметил Уокер, обсуждается появление на рынке новых СПГ-проектов мощностью 200 млн тонн в год. "И очень много опасений, насколько рынок будет перенасыщен", - сказал он.

По собственной оценке Cheniere, к 2040 году спрос на СПГ увеличится с примерно с 400 до 600 млн т в год.

Согласно презентации, к 2040 году производство СПГ на уже работающих проектах упадет на 75 млн т из-за ухудшения ресурсной базы, поэтому в 2026-2027 годах предложение СПГ составит около 500 млн т с учетом запуска проектов, которые уже строятся. И если не будут реализованы проекты на 135 млн т в год, по которым проводится pre-FEED, предложение на рынке начнёт немного снижаться с 500 млн т, следует из слайдов.

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В связи с ростом предложения на рынке обсуждается вопрос, сможет ли спрос поглотить такое предложение, заметил Уокер, но призвал делать разницу между ситуацией, например, 2020 года, когда приходилось уменьшать предложение, чтобы сбалансировать спрос, и ситуацией, когда надо решить, будет ли спрос выше при более низкой цене. Он выразил мнение, что рынок сможет поглотить предложение, поскольку он стал более диверсифцированным, гибким и глобальным, кроме того, есть некоторое количество скрытого спроса, который будет стимулирован "правильной ценой", в частности, в Европе, а также Индии и Бангладеш.

Уокер полагает, что в нынешнем году потребление угля в мире снизится по сравнению с рекордным уровнем прошлого года, благодаря снижению цен на газ.

Дискуссия относительно масштаба экспорта СПГ из США имеет тенденцию доминировать и в основном сфокусирована на ресурсной базе, заметил Уокер. "Мы по-прежнему уверены, что (...) свыше 1200 трлн куб. футов газа может быть монетизировано на Henry Hub по цене в $4 за Mmbtu или ниже", - прокомментировал он.

Сейчас фокус обсуждения смещается на решение администрации президента США приостановить рассмотрение новых СПГ-проектов, сказал Уокер, заметив, что такие пересмотры осуществлялись и в 2012, 2018 годах и выразив уверенность, что и в этот раз власти придут к выводу, что СПГ принесет Америке экономические и экологические выгоды.

Cheniere Marketing США СПГ
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