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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

TotalEnergies решила строить в Омане среднетоннажный завод СПГ на солнечной энергии

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - TotalEnergies вместе с властями Омана приняла окончательное инвестиционное решение (FID) по проекту среднетоннажного СПГ-завода Marsa LNG мощностью 1 млн тонн в год, сообщила компания.

Планируется, что для сжижения газа будет использоваться энергия солнечной электростанции мощностью 300 МВт, что позволит снизить выбросы парниковых газов в процессе производства.

Завод должен начать работу в 2028 году.

Продукция будет использоваться прежде всего для бункеровки судов в Персидском заливе. Оставшиеся объемы будут реализованы TotalEnergies (80%) и Oman National Oil Company (OQ) (20%).

Сырьевой базой для завода будет продукция месторождения Mabrouk North-East - на 33,19-процентную долю Marsa LNG приходится 150 млн куб. футов в сутки (4 млн кубометров, около 1,5 млрд куб. м в год); производство там началось в 2023 году.

Основные контракты на строительство завода заключены с Technip Energies и CB&I.

TotalEnergies Оман СПГ
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