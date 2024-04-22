Котировки Embracer подскочили на 9% на новости о реорганизации

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Шведский разработчик видеоигр Embracer Group AB объявил о планах разделить бизнес на три независимые и торгуемые на бирже компании. Акции фирмы, владеющей правами на серию игр Tomb Raider и ряд игр по вселенной "Властелина кольца", подорожали на 9% на торгах в Стокгольме в понедельник. В ходе сессии рост котировок достигал 18%.

Подразделение в сфере публикации и дистрибуции игр для персональных компьютеров Asmodee Group, как ожидается, разместит свои бумаги в ближайшие 12 месяцев. Бизнес Coffee Stain & Friends, которому отойдут активы в сфере независимых и бесплатных игр для ПК, приставок и мобильных устройств, выйдет на биржу в 2025 году. Акции этих компаний будут распределены среди акционеров Embracer в качестве дивидендов.

Основной бизнес Embracer, включающий разработку наиболее популярных игр для ПК и консолей, сменит название.

"Я уверен, что новая структура позволит задействовать значительный потенциал внутри группы", - заявил гендиректор и крупнейший акционер компании Ларс Вингефорс.