Мировой рынок электросамолетов с вертикальным взлетом достигнет $1,5 трлн в 2040 году

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Мировой рынок электросамолетов с вертикальным взлетом (eVTOL) достигнет $1,5 трлн в 2040 году, прогнозируют аналитики Morgan Stanley. Об этом пишет Financial Times.

Среди потенциальных пользователей этих летательных аппаратов названы логистические, сельскохозяйственные и авиакомпании, службы экстренной помощи и обеспечения безопасности, а также представители туротрасли.

Большинство eVTOL все еще находятся на стадии испытаний и сильно различаются по скорости и высоте полета, а также по весу, который они могут нести. Аналитики Morgan Stanley отмечают, что ключевой проблемой для эксплуатантов этих самолетов является преодоление строго контролируемых ограничений воздушного пространства, особенно в городских районах и вокруг них.

Шанхайская компания AutoFlight в конце марта получила сертификат летной годности от Управления гражданской авиации Китая (CAAC) для своего беспилотного самолета CarryAll. Это первый в мире eVTOL массой более 1 тонны, прошедший проверку регуляторов.

В компании заявили, что авиация "малых высот" в Китае опережает западных конкурентов благодаря более лояльным регулирующим органам, технологическому прорыву и жесткой конкуренции в логистическом секторе страны.

Вице-президент AutoFlight Келлен Се отметил, что хотя компания добивается аналогичных разрешений в Европе, CAAC достаточно активно поддерживает новую отрасль. "Они полны решимости ускорить процесс внедрения этой новой технологии в реальность", - сказал он.

AutoFlight, поддерживаемая германским технологическим инвестором Team Global и американским фондом TDK, а также китайскими компаниями, имеет штаб-квартиру и завод в Куньшане (на западной окраине Шанхая), а также производственный и испытательный центр в Шаньдуне на севере страны.

В феврале компания заявила, что ее пятиместный самолет Prosperity - пассажирская версия CarryAll - зафиксировал самый длинный полет для такого типа летательного аппарата на одной зарядке на 250 км. Затем он пролетел 50 км без экипажа между городами Шэньчжэнь и Чжухай. По словам Келлен Се, эти полеты стали важным шагом в доказательстве технологичности и коммерческой жизнеспособности самолета.