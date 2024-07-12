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Southwest хочет развернуть службу аэротакси в Калифорнии

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Американская авиакомпания Southwest Airlines Co. и производитель электросамолетов с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) Archer Aviation Inc. подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу разработки операционной концепции сети аэротакси в Калифорнии, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Стороны планируют развернуть сеть в аэропортах штата, где работает Southwest - его крупнейший авиаперевозчик. Southwest представлена в 14 аэропортах Калифорнии.

Предполагается, что eVTOL производства Archer Aviation помогут сэкономить время в пути, заменив ежедневные 1-1,5-часовые поездки на машине 10-20-минутными экологичными перелетами с низким уровнем шума.

В июне стало известно, что ее дочерняя Archer Air получила разрешение на работу в качестве авиакомпании, что позволит начать эксплуатацию самолетов Archer Midnight для усовершенствования систем и процедур перед их поставкой крупным авиакомпаниям.

United Airlines Holdings уже заказала 100 летающих такси у Archer Aviation.

Котировки акций Archer Aviation растут на 11,6% на торгах в пятницу, Southwest - на 1,4%.

Southwest Airlines Калифорния Archer Air США eVTOL
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