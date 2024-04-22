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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:14

Аналитики не ждут от Сбербанка дивидендных сюрпризов

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк направит на выплату дивидендов за 2023 год 50% от чистой прибыли, считают аналитики, опрошенные "Интерфаксом".

Сбербанк в 2023 году получил 1 трлн 508,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что в 5,2 раза выше результата за 2022 год (287,8 млрд рублей). Если исходить из нормы выплаты в 50% от прибыли, то на дивиденды за 2023 год может быть направлено порядка 754 млрд рублей (что составляет 33,4 рубля на одну привилегированную и обыкновенную акцию).

Дивидендные выплаты Сбербанка за 2023 год примерно на этом уровне ждут аналитики инвестбанка "Синара", Промсвязьбанка, "Ренессанс капитала", Альфа-банка, "БКС мир инвестиций" и "Велес капитала". Прогнозы некоторых экспертов лишь немного отличаются.

"Мы ждем, что payout будет 50%, тогда дивиденд на каждый тип акции составит 33,4 рубля", - сообщила Екатерина Крылова из Промсвязьбанка. Такого же прогноза придерживается и Ольга Найденова из "Синары".

"Мы ожидаем, что дивиденды составят порядка 33,5 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, т.е. payout ratio останется на уровне 50%", - заявил Андрей Мелащенко из "Ренессанс капитала".

"Мы ожидаем 33,2 рубля на акцию, исходя из payout 50%", - сообщил Евгений Кипнис из Альфа-банка.

Елена Царева из "БКС Мир инвестиций" прогнозирует выплаты в размере 34 рублей на акцию.

Елена Кожухова из "Велес капитала" ждет порядка 33 рублей на акцию.

Наблюдательный совет Сбербанка во вторник, 23 апреля, обсудит вопрос о распределении прибыли и рекомендациях по размеру дивидендов за 2023 год.

Президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф в феврале подтвердил планы кредитной организации направить на выплату дивидендов за 2023 год 50% чистой прибыли по МСФО.

Годовое собрание акционеров Сбербанка пройдет 21 июня 2024 года в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней - 20 июня. Дата закрытия реестра акционеров банка для участия в собрании - 27 мая 2024 года (конец операционного дня).

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство РФ.

Сбербанк
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