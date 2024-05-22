Мировое производство стали в апреле сократилось на 5%

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Производство стали в 71 стране мира, предоставляющей данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в апреле 2024 года упало на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 155,7 млн тонн, сообщила организация.

В январе-апреле выпуск металла понизился на 0,9%, до 625,4 млн тонн.

Россия в апреле, по предварительным данным ассоциации, сократила выпуск стали на 5,7% в годовом выражении, до 6,2 млн тонн, за четыре месяца 2024 года производство упало на 2,5%, до 24,6 млн тонн.