Мировое производство стали в апреле сократилось на 5%
Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Производство стали в 71 стране мира, предоставляющей данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в апреле 2024 года упало на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 155,7 млн тонн, сообщила организация.
В январе-апреле выпуск металла понизился на 0,9%, до 625,4 млн тонн.
Россия в апреле, по предварительным данным ассоциации, сократила выпуск стали на 5,7% в годовом выражении, до 6,2 млн тонн, за четыре месяца 2024 года производство упало на 2,5%, до 24,6 млн тонн.
Производство стали (млн тонн):
|Апрель 2024
|Динамика к апрелю 2023
|Январь-апрель 2024
|Динамика к январю-апрелю 2023
|Всего (71 страна)
|155,7
|-5,0%
|625,4
|-0,9%
|Страны ЕС (27)
|11,3
|1,1%
|44,4
|-0,6%
|Россия, страны СНГ, Украина
|7,4
|-3,5%
|29,0
|-0,6%
|Россия
|6,2*
|-5,7%
|24,6
|-2,5%
|Китай
|85,9
|-7,2%
|343,7
|-3,0%
|Индия
|12,1
|3,6%
|49,5
|8,5%
|Япония
|7,1
|-2,5%
|28,5
|-1,2%
|США
|6,7
|-2,8%
|26,5
|-2,2%
|Южная Корея
|5,1
|-10,4%
|21,2
|-5,1%
|Германия
|3,4*
|6,4%
|13,1
|6,1%
|Турция
|2,8
|4,5%
|12,3
|22,1%
|Бразилия
|2,7*
|-2,1%
|11,0
|4,0%
|Иран
|2,7*
|-12,3%
|10,3
|7,2%
*предварительные данные