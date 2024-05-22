Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:10

Мировое производство стали в апреле сократилось на 5%

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Производство стали в 71 стране мира, предоставляющей данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в апреле 2024 года упало на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 155,7 млн тонн, сообщила организация.

В январе-апреле выпуск металла понизился на 0,9%, до 625,4 млн тонн.

Россия в апреле, по предварительным данным ассоциации, сократила выпуск стали на 5,7% в годовом выражении, до 6,2 млн тонн, за четыре месяца 2024 года производство упало на 2,5%, до 24,6 млн тонн.

Производство стали (млн тонн):

Апрель 2024 Динамика к апрелю 2023 Январь-апрель 2024 Динамика к январю-апрелю 2023
Всего (71 страна) 155,7 -5,0% 625,4 -0,9%
Страны ЕС (27) 11,3 1,1% 44,4 -0,6%
Россия, страны СНГ, Украина 7,4 -3,5% 29,0 -0,6%
Россия 6,2* -5,7% 24,6 -2,5%
Китай 85,9 -7,2% 343,7 -3,0%
Индия 12,1 3,6% 49,5 8,5%
Япония 7,1 -2,5% 28,5 -1,2%
США 6,7 -2,8% 26,5 -2,2%
Южная Корея 5,1 -10,4% 21,2 -5,1%
Германия 3,4* 6,4% 13,1 6,1%
Турция 2,8 4,5% 12,3 22,1%
Бразилия 2,7* -2,1% 11,0 4,0%
Иран 2,7* -12,3% 10,3 7,2%

*предварительные данные

World Steel Association WSA
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВТБ получил отказ от Бельгии на разблокировку активов клиентов

ВТБ получил отказ от Бельгии на разблокировку активов клиентов

Российский суд запретил OMV судиться с "Газпром экспортом" в Стокгольме

"Газпром бытовые системы" стала управляющей организацией российского актива Bosch

"Газпром бытовые системы" стала управляющей организацией российского актива Bosch

Доллар опустился ниже 90 рублей впервые с 1 февраля

Алюминий торгуется на максимуме за два года

Минцифры проанализирует причины роста тарифов на сотовую связь в апреле на 8,5%

Минцифры проанализирует причины роста тарифов на сотовую связь в апреле на 8,5%

Последствия заморозков в АПК РФ: пересеять можно, но потерь не избежать. Обзор

Последствия заморозков в АПК РФ: пересеять можно, но потерь не избежать. Обзор

Акционеры "Распадской" решили не выплачивать дивиденды за 2023 год

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });