Госсобрание Якутии исключило снижение доли республики в "АЛРОСА" после допэмиссии

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Депутаты Госсобрания Якутии (Ил Тумэн) приняли закон об управлении и распоряжении акциями АК "АЛРОСА", сообщила пресс-служба парламента.

По словам одного из авторов законопроекта, спикера парламента Якутии Алексея Еремеева, закон должен исключить вероятность сокращения доли Якутии в "АЛРОСА" в случае допэмиссии. Сейчас Якутии принадлежит 25% акций, еще 8% акций находятся в собственности якутских улусов.

"Законопроект разработан в целях детализации формулировки нормативного закрепления республиканских акций для исключения вероятности уменьшения доли Якутии в случае эмиссии ценных бумаг, которую может выпустить "АЛРОСА". Важно понимать, что уменьшение доли возможно не только вследствие отчуждения акций, но и вследствие выпуска дополнительных акций", - сказал Еремеев.

Необходимость детализации нормативного закрепления 25,002%-ной доли акций "АЛРОСА" за республикой в связи с изменением гражданского законодательства, которое устанавливает, что компания становится публичным акционерным обществом ("АЛРОСА", как и все российские публичные компании, является ПАО после принятия изменений в ГК в 2014 году - ИФ), заявил Еремеев.

Последняя по времени допэмиссия акция "АЛРОСА" прошла в конце 2011 года, она сопровождалась сплитом в сочетании 1 к 27000 для повышения ликвидности перед IPO, которое состоялось в конце 2013 года.

"АЛРОСА" - крупнейший в мире производитель алмазов, в каратах на его долю приходится 30% мировой и около 90% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу на территории Якутии и Архангельской области, разрабатывая 14 кимберлитовых трубок и 17 россыпных месторождений. Компания находится под санкциями США с весны 2022 года, а с начала этого года российские алмазы крупнее 1 карата не могут поступать на рынки G7, даже после преобразования в бриллианты в третьих странах.

Государство в лице Росимущества владеет 33% акций "АЛРОСА", Якутия - 25% плюс одной акцией. Еще 8% акций принадлежат якутским улусам. Free float "АЛРОСА", согласно последним опубликованным данным, около 34%.