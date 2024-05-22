Акционеры "АЛРОСА" одобрили финальные дивиденды за 2023 г. в 2,02 рубля на акцию

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Акционеры "АЛРОСА" на годовом собрании 20 мая одобрили рекомендацию по выплате 2 рублей 2 копеек на акцию по результатам 2023 года, говорится в сообщении компании.

Совокупная сумма выплат составит 14,877 млрд рублей.

Дата отсечки по дивидендам – 31 мая.

"АЛРОСА" по итогам первого полугодия перечислила акционерам 3 рубля 77 копеек на акцию, всего направив на дивиденды 27,765 млрд рублей, что эквивалентно полагающимся по дивидендной политике 50% прибыли за этот период.

Чистая прибыль "АЛРОСА" за второе полугодие 2023 года составляла 30 млрд рублей.

Выплата за первое полугодие 2023 года стала первой с середины 2021 года, после чего набсовет "АЛРОСА" соглашался с мнением менеджмента о нецелесообразности выплат. В 2022 году наблюдательный совет компании мотивировал невыплату "внешними факторами неопределенности" и необходимостью повышения устойчивости компании.

Крупнейший российский алмазодобытчик, контролирующий треть мировых поставок алмазного сырья, в апреле 2022 года попал в SDN list, а с начала текущего года столкнулся с санкциями стран G7, которые распространяются, в том числе, на произведенные в третьих странах из российского сырья бриллианты.

Дивидендная политика "АЛРОСА" предполагает выплаты не менее 50% от чистой прибыли по МСФО за год при net debt/EBITDA не выше 1,5x.

У РФ в лице Росимущества 33% акций "АЛРОСА", Якутия владеет 25% плюс одна акция. Еще 8% акций принадлежат якутским улусам. Free float "АЛРОСА", согласно последним опубликованным данным, – около 34%.