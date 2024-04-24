Денежная масса в национальном определении в марте в РФ увеличилась на 0,2%

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в марте 2024 года увеличилась на 173,8 млрд рублей, или на 0,2%, до 99 трлн 595,8 млрд рублей, сообщается на сайте Банка России.

Годовые темпы роста денежной массы к 1 апреля снизились до 17,4% с 18,4% на 1 марта. Они стали минимальными за 21 месяц, с 1 июля 2022 года, когда составляли 16,8%.

В январе-марте 2024 года денежная масса увеличилась на 1 трлн 210,4 млрд рублей, или на 1,2%, с 98 трлн 385,4 млрд рублей на 1 января.

Объем наличных денег (агрегат М0) в составе денежной массы в марте уменьшился на 86,5 млрд рублей, или на 0,5%, до 16 трлн 622,3 млрд рублей.

Годовой темп прироста наличных денег снизился к 1 апреля 2024 года до 5,1% (минимум с 1 сентября 2022 года) с 7,3% на 1 марта.

Доля наличных денег в денежной массе на 1 апреля 2024 года снизилась до 16,7% с 16,8% на 1 марта. Пятый месяц подряд этот показатель обновляет абсолютный минимум.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.