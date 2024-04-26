ЦБ рассмотрит вопрос о ставке, аналитики прогнозируют ее сохранение на уровне 16%

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки.

Аналитики единогласно ждут ее сохранения на уровне 16%. При этом некоторые экономисты допускают, что регулятор также будет рассматривать вариант ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП).

Основное внимание приковано к изменению прогноза и коммуникации регулятора, отмечают эксперты. Часть экономистов прогнозирует ужесточение риторики - ЦБ даст сигнал о готовности повышения ставки в будущем.

Незадолго до начала "недели тишины" Банк России опубликовал данные об инфляционных ожиданиях населения и бизнеса - они показали разнонаправленную динамику. Инфляционные ожидания населения в апреле снизились до 11,0% с 11,5% в марте, ценовые ожидания предприятий выросли впервые в 2024 году.

Годовая инфляция на 22 апреля, исходя из расчетов на основе данных Росстата, осталась на уровне 15 апреля и составила 7,82% (на конец марта равнялась 7,72%), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и немного замедлилась также до 7,82% (с 7,83% на 15 апреля), если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь апрель 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

ЦБ, сохранив ставку на уровне 16% в пятницу, повторит фразу о необходимости поддержания жестких денежно-кредитных условий продолжительный период, считают аналитики SberCIB Investment Research.

Заседание совета директоров Банка России будет опорным, то есть пресс-релиз будет сопровождаться публикацией среднесрочного прогноза. Резюме обсуждения ставки и комментарий к прогнозу будут размещены 13 мая.

ЦБ повысит прогнозы по средней ключевой ставке на 2024 год (с 13,5-15,5%) и на 2025 год (с 8-10%) на 0,5-1 процентный пункт (п.п.), считают эксперты SberCIB. По их мнению, требуется больше времени для более явного проявления эффектов жесткой ДКП. Усилить ее влияние должно ожидаемое в середине года ужесточение условий льготной ипотеки, полагают эксперты. Они полагают, что у Банка России появится возможность снизить ключевую ставку до 13% к концу года.

Аналитики "Ренессанс капитала" считают, что сигнал в заявлении ЦБ останется нейтральным. Они также ждут обновления среднесрочного прогноза - повышения его по росту ВВП (с февральских 1-2% на 2024 год) и его составляющих, прежде всего, конечного потребления домашних хозяйств и инвестиций в основной капитал. Эксперты по-прежнему прогнозируют первое снижение ключевой ставки в июне-июле. При этом они отмечают, что шаг этого снижения может быть меньше, чем ранее ожидалось - 50-100 базисных пунктов (б.п.) против 200 б.п. Экономисты ждут ключевую ставку на конец 2024 года на уровне 12%.

Банк России оставит ставку неизменной из-за сохранения высокого темпа роста цен и высоких темпов кредитования, пишут аналитики "БКС Мир инвестиций" в обзоре. По их мнению, отсутствие выраженного тренда на замедление инфляции и намерение ЦБ достичь цели до конца года говорят в пользу повышения ставки. "Тем не менее, мы ожидаем, что вместо повышения будет выбрана стратегия удлинения периода 16%-ной ставки (по примеру Центробанка Бразилии), что отражается в апрельском макроэкономическом опросе Банка России", - отмечают эксперты. Основной период снижения ставки придется на четвертый квартал 2024 года, по итогам года она составит 12%, полагают они.

ЦБ серьезно пересмотрит экономические прогнозы по итогам заседания в пятницу: повысит ожидания по инфляции, росту ВВП РФ, траектории ключевой ставки, кредитной активности, денежной массе, считают экономисты инвестбанка "Синара". "Кроме того, полагаем, что на повестке дня окажется повышение ставки", - считают эксперты. Они прогнозируют снижение ставки к концу 2024 года до 13% при инфляции выше 6%.

Текущая ситуация не сделала снижение ставки более вероятным по сравнению с мартовским заседанием, считают экономисты ВТБ. "Сейчас наш базовый прогноз - первое снижение ставки в сентябре и ставка на уровне 14% на конец 2024 года. Риски смещены в сторону более жесткой ДКП, то есть более долгого поддержания ставки на высоком уровне", - отмечают они.

Негативный инфляционный фон в связи со скачком цен на бензин усиливает высокие инфляционные ожидания компаний, обращают внимание экономисты Альфа-банка. Также они отмечают такие проинфляционные факторы, как высокая кредитная активность и приток средств в банки в марте. "ЦБ РФ потенциально может ориентировать рынок на возможность первого понижения ставки только осенью 2024 года. Таким образом, особого внимания на заседании в эту пятницу будет заслуживать риторика ЦБ", - подчеркивают эксперты.

Аналитики Газпромбанка и компании "Астра Управление активами" ждут, что ставка Банка России в пятницу останется неизменной. "ЦБ сохранит и ставку, и нейтральный сигнал (это ожидаемо, поэтому для рынков нейтрально), а первое снижение будет в июне или июле, чтобы не нарушить свое обещание про второе полугодие и учесть обновление прогноза", - отмечают экономисты компании "Астра Управление активами".

Банк России, оставив ставку неизменной, может сохранить достаточно жесткий сигнал, не подразумевающий смягчения ДКП и в июне, считают экономисты "Тинькофф инвестиций". Они, в свою очередь, видят пространство для начала снижения ставки ЦБ уже в июле, прогнозируют ее на конец 2024 года на уровне 12%.

Ужесточения риторики регулятора ждут аналитики Совкомбанка. "ЦБ ужесточит риторику и может дать сигнал о готовности повысить ключевую ставку на ближайших заседаниях, если инфляция продолжит расти повышенными темпами. Мы считаем, что Банк России в этом году не будет снижать ключевую ставку", - пишут эксперты в обзоре. В рисковом сценарии (вероятность 30%) они допускают повышение Банком России ставки на 100 б.п. - до 17% - на ближайших заседаниях (26 апреля, 7 июня или 26 июля).

Экономисты Россельхозбанка считают повышение ставки маловероятным с учетом заметного замедления инфляции на фоне дальнейшего фактического ужесточения денежно-кредитных условий.

"Вероятно, ЦБ скажет о возможном снижении ставки во втором полугодии 2024 года, при этом сделает оговорку о готовности повысить ставку, если увидит рост инфляции. На банковские продукты данное решение не должно оказать влияния, поскольку этот сценарий заложен в ожидания участников рынка", - считают эксперты банка "Русский стандарт".