Microsoft в III финквартале увеличила чистую прибыль на 20%, выручку - на 17%

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Американская Microsoft Corp. в третьем квартале 2024 финансового года увеличила чистую прибыль на 20%, выручку - на 17%, при этом оба показателя оказались лучше ожиданий аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в январе-марте составила $21,94 млрд, или $2,94 в расчете на акцию, по сравнению с $18,3 млрд, или $2,45 на акцию, полученными за аналогичный период прошлого года.

Выручка увеличилась до $61,86 млрд с $52,86 млрд годом ранее. Без учета изменения курсов обмена валют показатель повысился на 10%.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали прибыль компании на уровне $2,82 на акцию при выручке в $60,9 млрд.

Совокупный доход облачных сервисов Microsoft в минувшем квартале вырос на 23% - до $35,1 млрд, сообщается в отчетности.

Выручка подразделения Intelligent Cloud ("умное облако"), в которое входит облачный сервис Azure и бизнес по выпуску программного обеспечения для серверов, поднялась на 21% и достигла $26,7 млрд.

Подразделение Productivity and Business Processes, которое, в частности, разрабатывает пакет приложений Office, увеличило выручку на 12% - до $19,6 млрд. В него входит также социальная сеть LinkedIn, доход которой вырос на 10%.

Выручка бизнеса More Personal Computing, в том числе включающего операционную систему Windows, игровые приставки Xbox и устройства Surface, повысилась на 17% и составила $15,6 млрд. Доходы от продажи лицензий на использование Windows увеличились на 11%, выручка от контента и сервисов для Xbox взлетела на 62%.

В прошедшем квартале компания вернула акционерам $8,4 млрд за счет выкупа акций и выплаты дивидендов.

Котировки акций Microsoft на дополнительных торгах в четверг подскочили на 4,8% после публикации отчетности. Капитализация компании с начала года выросла на 6,1%, до $3,04 трлн.