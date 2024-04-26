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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:00

FESCO получила шестой контейнеровоз из "китайской" серии

Судно Kapitan Maslov заменит одноименный 20-летний теплоход

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) приняла в состав флота новый контейнеровоз Kapitan Maslov, численность флота возросла до 36 судов, сообщила FESCO.

Судно стало заключительным в серии из шести контейнеровозов, построенных по заказу FESCО на верфи в Китае. Ранее группа уже включила в состав своего флота однотипные суда Kapitan Shchetinina, Moskva, Sankt-Peterburg, Kapitan Abonosimov и Kapitan Miskov.

Новый контейнеровоз будет обслуживать линию FESCO Baltorient Line, работающую по маршруту через Суэцкий канал из портов Китая, Индии в Санкт-Петербург и в обратном направлении. В настоящее время судно ожидает захода в китайский порт Нинбо, откуда после проведения погрузочных работ отправится в свой первый рейс.

Отмечается, что Kapitan Maslov заменит другой теплоход с таким же названием, который проработал в составе флота FESCO более 20 лет.

Транспортная группа FESCO владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "Феско интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "Феско Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. В управлении находится парк контейнеров более 170 тыс. TEU, свыше 13 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 транспортных судов в управлении, которые осуществляют перевозки преимущественно на собственных морских линиях.

FESCO Китай
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