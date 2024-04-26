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Сбер изучает возможность перевода заблокированных активов на отдельное юрлицо

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк рассматривает возможность перевода заблокированных активов на отдельное юрлицо, обсуждает эту опцию с регулятором, сообщил старший вице-президент, руководитель блока "Финансы" банка Тарас Скворцов.

"У нас, конечно же, есть заблокированные активы. В рамках этого закона, который дает нам еще одну возможность их урегулировать вот таким образом, которая прописана в законе, мы именно эту возможность и прорабатываем", - отметил Скворцов в ходе конференц-звонка в пятницу.

Летом 2022 года вступил в силу закон N292-ФЗ, разрешающий подсанкционным банкам провести реорганизацию: образовать новое юридическое лицо, перевести на него активы, замороженные из-за ограничений, и одновременно пассивы в виде обязательств перед иностранными кредиторами. После этого все расчеты по долгам перед клиентами-нерезидентами будут исполняться только за счет активов новой компании. Такое право действует до 31 декабря 2024 года.

Сбербанк Тарас Скворцов
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