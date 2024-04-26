Страны G7 увеличат в шесть раз объемы хранения электроэнергии к 2030 году

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Страны G7 собираются в эти выходные согласовать глобальную цель по увеличению мощностей по хранению электроэнергии к 2030 году в шесть раз по сравнению с 2022 годом, пишет Financial Times.

Это необходимо, чтобы компенсировать возможные перебои в поставках электричества при переходе на более активное использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ), включая ветер и солнце, которые не всегда могут обеспечить стабильную генерацию.

В преддверии двухдневной встречи, которая начнется в воскресенье, министры по вопросам климата "в принципе согласовали" глобальную цель по увеличению мощностей по хранению электроэнергии до 1500 ГВт в 2030 году по сравнению с 230 ГВт в 2022 году, говорится в проекте документа, с которым ознакомилась FT. В рамках этой программы планируется использовать аккумуляторы, а также решения для хранения с использованием воды и водорода и другие варианты.

Наиболее спорным является вопрос отказа от угля, против чего выступила, в частности, Япония.

В нынешнем тексте, который еще не был согласован, говорится, что страны должны постепенно отказаться от использования угольной энергетики, выбросы от которой не улавливаются, вскоре после 2035 года. Согласно новым правилам, обнародованным США в четверг, угольные электростанции, планирующие оставаться открытыми после 2039 года, обязаны будут улавливать 90% выбросов углекислого газа к 2032 году.

Сжигание ископаемого топлива, безусловно, является крупнейшим фактором глобального потепления, но переход к возобновляемым источникам энергии поднял серьезные вопросы о поставках энергии в периоды, когда не дует ветер и не светит солнце, отмечается в статье. Неназванный чиновник, участвовавший в переговорах G7, заявил, что цель по хранению энергии является хорошим решением.

Согласно проекту, G7 будет "способствовать разработке и внедрению стационарных аккумуляторных хранилищ для повышения эффективности хранения и снижения затрат на хранение".

По данным Международного энергетического агентства, за последние 15 лет стоимость аккумуляторов упала более чем на 90%, что является одним из самых значительных темпов снижения, когда-либо наблюдавшихся в технологиях чистой энергии. При этом МЭА ожидает, что на аккумуляторы будет приходиться около 90% новых хранилищ.