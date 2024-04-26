Минэкономразвития в консервативном сценарии ожидает рост ВВП РФ в 2024 году на 2,2%

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития в консервативном варианте прогнозирует рост ВВП России в 2024 году на уровне 2,2%, в 2025 и 2026 годах - 1,6% в год, в 2027 году - 1,7%, говорится в опубликованных на сайте министерства сценарных условиях макропрогноза на 2024-2027 годы, которые были одобрены на заседании правительства во вторник.

Как сообщалось, в базовом сценарии Минэкономразвития ожидает увеличение ВВП в 2024 году на 2,8%, в 2025 году - на 2,3%, в 2026 году - на 2,3%, в 2027 году - на 2,4%.

"Со стороны внешних условий ключевыми рисками являются замедление динамики мировой экономики в условиях сохранения жестких денежно-кредитных условий и ужесточение режима санкций (особенно вторичных санкций). В случае реализации внешних рисков в первую очередь будет сокращаться спрос на товары российского экспорта, что приведет к бюджетным рискам, прежде всего, в части нефтегазовых доходов, а также сокращению инвестиций в экспортно ориентированных отраслях. Внутренние риски связаны с возможностями обеспечения растущего внутреннего спроса достаточным уровнем предложения отечественной продукции в условиях сохраняющихся высоких ставок и ограничений на рынке труда. Такие риски могут ограничивать динамику инвестиционной активности, а рост внутреннего потребления будет удовлетворяться импортом, особенно в секторах, где уже реализовались риски дисбаланса спроса и предложения. Внешние и внутренние риски учтены в консервативном варианте прогноза", - поясняют в Минэкономразвития риски, реализацию которых оно заложило в консервативный сценарий.

Экспортная цена на российскую нефть в консервативном сценарии составит в 2024 году $62,5 за баррель ($65 в базовом сценарии), в 2025 году - $58,3 ($65), в 2026 году - $54,7 ($65), в 2027 году - $52,9 ($65).

Инфляция в консервативной варианте прогноза в 2024 году составит 6% (в базовом варианте - 5,1%), в 2025 году - 4,4% (4%), в 2026 году - 4% (4%), в 2027 году - 4% (4%).

Среднегодовой курс доллара в консервативном сценарии ожидается в 2024 году на уровне 96,2 руб. (94,7 руб. в базовом варианте), в 2025 году - 102,7 руб. (98,6 руб.), в 2026 году - 107,1 руб. (101,2 руб.), в 2027 году - 110,8 руб. (103,8 руб.).

Федеральный бюджет готовится на основании базового сценария прогноза, консервативный - менее вероятный и готовится министерством в соответствии с нормативными документами для указания существующих рисков.