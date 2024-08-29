Ресторанный холдинг "Росинтер" увеличил полугодовую выручку на 13,6%

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" по МСФО в I первом полугодии 2024 года увеличилась на 13,6%, до 3,78 млрд рублей, сообщила компания.

В частности, выручка ресторанного сегмента год к году выросла на 14,3%, достигнув 3,66 млрд рублей, в то время как выручка от франчайзинга увеличилась на 10% - до 89,76 млн рублей.

Росту общей выручки способствовало обновление ресторанов в городских локациях и на транспортных узлах, маркетинговые кампании и качество обслуживания гостей, говорится в сообщении.

Валовая прибыль повысилась на 16,8%, до 704,8 млн рублей. Рентабельность по показателю составила 18,7% против 18,1% в аналогичном периоде 2023 года.

EBITDA до обесценения и списаний составила 303,9 млн рублей, что на 14,2% выше, чем годом ранее.

В отчетном периоде компания получила чистый убыток в размере 178,3 млн рублей. Компания уточняет, что убыток в I полугодии связан с сезонностью бизнеса.

Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы увеличились на 7,5%, до 479,9 млн рублей (или до 12,7% от выручки с 13,4% в I полугодии 2023 года).

Расходы на открытие ресторанов при этом кратно выросли - до 24,5 млн рублей с 7,2 млн рублей.

"Несмотря на разнонаправленность экономических трендов в начале года и неопределенность в отношении макроэкономических факторов второй половины текущего года, мы ожидаем продолжения дальнейшего устойчивого роста бизнеса и основных финансовых показателей ", - прокомментировала президент компании Маргарита Костеева.

ПАО "Росинтер Ресторантс Холдинг" - один из крупнейших операторов в сегменте семейных ресторанов (casual dining restaurants) в России. Акции "Росинтера" обращаются на "Московской бирже".

На 30 июня компания управляла порядка 200 предприятиями в 30 городах России и СНГ. Компания развивает собственные торговые марки "IL Патио", "Планета Суши", "Шикари", "Американский Бар и Гриль", "Мама Раша", "Лалибела кофе", а также управляет по системе франчайзинга сетью ресторанов под товарным знаком TGI FRIDAYS и "Вкусно - и точка" в аэропортах и на вокзалах.