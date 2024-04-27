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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

Зарплаты в РФ в феврале выросли на 10,8% в реальном выражении

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в феврале 2024 года составил 10,8% после увеличения на 8,5% в январе и в декабре 2023 года, сообщил в субботу Росстат.

Среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в феврале 2024 года составила 78 432 руб., повысившись на 19,3% по сравнению с февралем 2023 года.

Как сообщалось, в целом за 2023 года реальный размер средней заработной платы увеличился в РФ на 7,8% после роста на 0,3% в 2022 году.

Минэкономразвития РФ на этой неделе повысило прогноз роста средней реальной заработной платы РФ в 2024 до 6,5% (с 2,5% в сентябрьской версии прогноза), в 2025 году - до 3,6% (с 2,6%), в 2026 году - до 2,8% (с 2,3%).

Росстат
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