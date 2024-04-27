Недропользователи в I квартале увеличили расходы на нефтесервис на 16,6%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2024 года недропользователи направили на услуги в области добычи нефти и природного газа на территории России 641,8 млрд рублей, что на 16,6% больше, чем годом ранее, сообщил Росстат.

В январе на эти цели было потрачено 196,4 млрд рублей (+22,4 г/г), в феврале - 204,4 млрд рублей (+17,7% г/г), в марте - 241 млрд рублей (+11,4% г/г).

Число введенных в эксплуатацию нефтяных скважин в январе-марте 2024 года составило 1,26 тыс. штук против 1,579 тыс. за аналогичный период 2023-го, газовых - 57 штук против 1 соответственно.

По итогам 2023 года расходы недропользователей на услуги в области добычи нефти и природного газа на территории России выросли почти на 12%, до 2,69 трлн рублей.

Ранее "Интерфаксу" пояснили в Росстате, что при расчете затрат по данной статье ведомство учитывает предоставление услуг в части добычи нефти и газа, бурения скважин, проведения геохимических, гидрологических, геоэкологических, полевых сейсморазведочных и других профильных работ, а также противопожарные услуги на месторождениях.