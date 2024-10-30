В России за девять месяцев расходы на нефтесервис превысили 2 трлн рублей

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - За первые девять месяцев 2024 года недропользователи потратили на услуги в области добычи нефти и природного газа на территории России 2,103 трлн рублей, что на 11,4% больше, чем годом ранее, сообщил Росстат.

В январе на эти цели было потрачено 196,4 млрд рублей (+22,4 г/г), в феврале - 204,4 млрд рублей (+17,7% г/г), в марте - 241 млрд рублей (+11,4%), в апреле - 228,9 млрд рублей (+8,2%), в мае - 235,1 млрд рублей (+110,4%), в июне - 232,3 млрд рублей (+4,2%), в июле - 238 млрд рублей (+4,6%), в августе - 262,3 млрд рублей (+17,2%), в сентябре - 265,2 млрд рублей (+10,8%)

Число введенных в эксплуатацию нефтяных скважин в январе-сентябре 2024 года составило 4,654 тыс. штук против 5,112 тыс. за аналогичный период 2023-го, газовых - 102 штуки против 18 соответственно.

В 2023 году расходы недропользователей на услуги в области добычи нефти и природного газа на территории России выросли почти на 12%, до 2,69 трлн рублей.

Ранее "Интерфаксу" уточняли в Росстате, что при расчете затрат по данной статье ведомство учитывает предоставление услуг в части добычи нефти и газа, бурения скважин, проведения геохимических, гидрологических, геоэкологических, полевых сейсморазведочных и других профильных работ, а также противопожарные услуги на месторождениях.