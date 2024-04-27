На "Мосбирже" доллар подорожал на 67,75 копейки, евро - на 73,25 копейки

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - В рабочую субботу на "Мосбирже" рубль подешевел в рамках коррекции после подорожания в пятницу на закрытии позиций и фиксации прибыли перед длительными выходными.

К 19:00 доллар подорожал на 67,75 копейки, до 92,39 рубля. Евро подорожал на 73,25 копейки, до 98,9 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подорожала на 70,23 копейки, до 95,32 рубля. Курс китайского юаня повысился на 12,6 копейки - до 12,7 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль упал к основным валютам по итогам субботних торгов в рамках закрытия позиций и фиксации прибыли перед длительными выходными из-за выходного в среду, 1 мая, и после уверенного роста в предыдущие дни. Так, накануне рубль достигал максимальных уровней с начала марта во всех основных валютных парах благодаря приготовлениям компаний-экспортеров к налоговым выплатам за март и первый квартал.

Перечисление налогов в бюджет должно произойти сразу после майских каникул. В связи с тем, что 28 апреля выходной день, Федеральная налоговая служба перенесла на 2 мая уплату НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ.

Правительство утвердило постановление, продлевающее требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам для отдельных крупнейших российских экспортеров до 30 апреля 2025 года. Решение принято по указу президента.

При этом с 90 до 120 дней увеличен срок зачисления экспортерами валютной выручки на свои счета со дня передачи нерезидентам товаров, выполнения для них работ и оказания услуг в соответствии с внешнеторговыми контрактами.

Как и прежде, требование касается конкретного перечня экспортеров, состоящего из 43 групп компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства, говорится в сообщении. Эти компании должны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% иностранной валюты, полученной от их экспортных контрактов.

Минэкономразвития ожидает, что курс доллара на конец 2024 года вырастет до 98,1 рубля, а курс евро - до 109,5 рубля, говорится в основных параметрах макропрогноза на 2024-2027 годы, с которым ознакомился "Интерфакс".

По прогнозу Минэкономразвития (в нем дается помесячная разбивка прогноза курса), доллар превысит 100 рублей в марте 2026 года.

Ранее Минэкономразвития сообщало, что прогнозирует среднегодовой курс доллара в 2024 году на уровне 94,7 рубля/$1, в 2025 году - 98,6 рубля, в 2026 году - 101,2 рубля, в 2027 году - 103,8 рубля.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников, комментируя во вторник на заседании правительства прогноз по курсу на 2025-2027 годы, отмечал, что "курс рубля будет ослабляться в соответствии с инфляционным дифференциалом, реальный эффективный курс рубля останется стабильным".

По прогнозу министерства, на конец 2025 года доллар будет стоить 99,1 рубля, евро - 111,1 рубля, на конец 2026 года доллар - 103,0 рубля, евро - 116,1 рубля, на конец 2027 года доллар - 104,5 рубля, евро - 117,8 рубля.

Среднегодовой курс евро министерством ожидается в 2024 году на уровне 104,6 руб., в 2025 году - 110,4 рубля, в 2026 году - 113,8 рубля, в 2027 году - 117,1 рубля.

"Российская валюта за неделю значительно укрепилась и торгуется в районе 91,5 рубля за доллар США. Рубль поддержали налоговый период, растущая нефть, а также ужесточение риторики в отношении монетарной политики со стороны Банка России после заседания. В среднем курс доллара в мае может составить 94-95 рублей. Несмотря на относительно высокие нефтегазовые доходы, рубль может возобновить ослабление из-за незначительного снижения импорта, отсутствия поддержки со стороны операций Минфина и ЦБ на валютном рынке, оттока капитала по финансовому счету и сезонного увеличения спроса на иностранную валюту накануне отпусков. При этом значительного ослабления рубля ожидать не стоит. Высокие цены на нефть продолжат поддерживать курс, плюс монетарная политика Банка России останется жесткой, что обеспечит привлекательность рублевых сбережений и будет способствовать уменьшению спроса на иностранную валюту", - отмечает руководитель отдела акций УК "Первая" Антон Кравченко.

Цены на нефть эталонных марок завершили "в плюсе" пятницу и неделю в целом. Июньские фьючерсы на Brent в пятницу подорожали на 0,6% - до $89,5 за баррель. Июньские фьючерсы на WTI за сессию подорожали на 0,3% и составили $83,85 за баррель.

Это максимальные показатели с 16 апреля, сообщает MarketWatch. За минувшую неделю цена Brent увеличилась на 2,5%, WTI - на 2%.

На основе данных "Московской биржи" о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30, Банк России понизил официальный курс доллара на 28 апреля на 23,43 копейки, до 91,7791 рубля, и уменьшил курс евро на 69,17 копейки, до 98,027 рубля.

Торги долларовыми контрактами расчетами "сегодня" не проводились в субботу на "Московской бирже" из-за выходного дня за рубежом. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 опустился относительно пятницы на 5,79 копейки, до 91,8615 рубля. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $312,831 млн, которые полностью пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Торги контрактами по евро расчетами "сегодня" также не проводились в субботу на "Московской бирже". Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" уменьшился на 47,84 копейки, до 98,1218 рубля. Объем торгов евро составил 205,139 млн евро, которые пришлись на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику в субботу относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 26 апреля выросла на 11 базисных пунктов - до 15,7% годовых. Срочные версии RUONIA на 1 и 3 месяца остались в субботу на прежних уровнях - 15,8% и 16,03% годовых соответственно. Срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно пятницы на 2 базисных пункта, до 15,97% годовых.