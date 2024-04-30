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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,2%

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен большинства blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, сдерживающим фактором выступает просевшая нефть (Brent отступила в район $88 за баррель) из-за ослабления геополитических рисков на Ближнем Востоке. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,2%, лидируют в росте акции "Сургутнефтегаза" на ожиданиях дивидендных новостей.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3485,96 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1179,37 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,3%.

Доллар подрос до 93,1 рубля (+0,1 рубля).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+1,3% и +0,4% "префы"), ВТБ (+1%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "НЛМК" (+0,4%), Сбербанка (+0,4% и +0,3% "префы"), "Аэрофлота" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), расписки OZON (+0,3%), бумаги "Норникеля" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), ОК "Русал" (+0,2%), "ТКС Холдинг" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), "Газпром нефти" (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,8%), Polymetal (-0,3%), "АЛРОСА" (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%), "ММК" (-0,1%), АФК "Система" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

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