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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Рынок акций РФ после позитивного открытия развернулся вниз

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ после позитивного старта торгов развернулся вниз из-за фиксации прибыли игроками перед майскими праздниками на фоне смешанных сигналов с внешних рынков. Индекс МосБиржи после утреннего роста выше 3485 пунктов откатился к 3470 пунктам, динамика цен blue chips остается смешанной.

К 11:05 по Москве индекс МосБиржи составил 3470,6 пункта (-0,2%, максимум сессии - 3486,3 пункта), индекс РТС - 1173,13 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,8%.

Доллар подрос до 93,19 рубля (+0,19 рубля).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-1,8%), "Мечела" (-1,8%), АФК "Система" (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,9% и -0,5% "префы"), "Яндекса" (-0,9%), Polymetal (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,8%), "Московской биржи" (-0,8%), "Аэрофлота" (-0,7%), "Норникеля" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), ОК "Русал" (-0,4%), расписки OZON (-0,4%), бумаги "Татнефти" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "Газпром нефти" (-0,2%).

Подорожали акции "НЛМК" (+1,1%), "Магнита" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "РусГидро" (+0,7%), ВТБ (+0,5%), "Северстали" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

МосБиржа
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