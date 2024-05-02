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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:03

ЦБ Азербайджана снизил учетную ставку на 25 б.п. - до 7,25%

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) снизил со 2 мая учетную ставку до 7,25% с 7,5%.

В пресс-релизе ЦБА отмечается, что нижний порог процентного коридора сохранен на уровне 6,25%, верхний - снижен до 8,25% с 8,5%.

ЦБА считает, что сейчас в целом риски роста и снижения инфляции уравновешивают друг друга.

"В случае сохранения текущих условий, в 2024 году годовая инфляция будет на уровне целевого коридора (4%+/-2%). При этом апрельский прогноз ЦБ - инфляция в 2024 году составит 3,5% (январский прогноз - 5,3%), в 2025 году - 4,2%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что внешние факторы риска инфляции связаны с сохранением геополитической напряженности в мире, проблемами с важными каналами международной торговли, изменением климата, вероятностью роста цен на продовольствие. Внутренние риски роста инфляции связаны, в основном, с активизацией фактора расходов.

Регулятор в третий раз подряд с начала 2024 года снижает учетную ставку, каждый раз на 25 базисных пунктов.

Следующее заседание ЦБ по вопросу учетной ставки состоится 21 июня.

Азербайджан ЦБА
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