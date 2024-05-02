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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:03

Квартальная чистая прибыль "Уралкалия" по РСБУ утроилась

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Уралкалия" по РСБУ в I квартале взлетела почти в 3 раза в годовом исчислении и составила 10,6 млрд рублей.

Выручка компании выросла на 36%, до 64 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Себестоимость продаж при этом увеличилась в 1,9 раза из-за существенного роста транспортных расходов (в 2,8 раза год к году) и введения экспортных пошлин (их сумма за I квартал составила 5 млрд рублей).

Валовая прибыль компании выросла на 5%, до 31,2 млрд рублей, прибыль от продаж - на 3%, до 26,3 млрд рублей.

Общий долг "Уралкалия" на конец I квартала составил 615 млрд рублей, увеличившись в рублевом выражении на 6% к показателю по итогам 2023 года.

Уралкалий
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