Moderna зафиксировала чистый убыток в III квартале из-за разовых списаний

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Американская биотехнологическая компания Moderna Inc. зафиксировала чистый убыток в третьем квартале 2023 года, главным образом из-за разовых списаний, связанных с сокращением мощностей для выпуска вакцин от COVID-19.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в июле-сентябре составил $3,6 млрд, или $9,53 на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $1,04 млрд, или $2,53 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Разовые списания, связанные с корректировкой производственных мощностей и налоговыми изменениями, составили $3,1 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали чистый убыток Moderna в третьем квартале на уровне $1,93 на акцию.

Квартальная выручка компании упала в 1,8 раза до $1,831 млрд с $3,364 млрд годом ранее, однако превзошла консенсус-прогноз рынка, составлявший $1,384 млрд.

Расходы на исследования и разработки в третьем квартале увеличились на 41% до $1,2 млрд.

Moderna ухудшила прогноз выручки на 2023 год: теперь она ожидает, что этот показатель составит "не менее $6 млрд", тогда как ранее прогнозировала его на уровне $6-8 млрд.

В 2024 году, согласно прогнозу компании, ее выручка сократится до $4 млрд, а в 2025 году вновь начнет расти.

Акции Moderna теряют в цене 4% в ходе предварительных торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость упала на 57,6%.