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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

"ГАЗ" не планирует выплату дивидендов за 2023 год

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "ГАЗ" рекомендовал акционерам группы не выплачивать финальные дивиденды за 2023 год, годовое собрание состоится 28 июня в форме заочного голосования.

Как сообщила компания, рекомендация о невыплате распространяется и на обыкновенные, и на привилегированные акции. Чистую прибыль за 2023 год рекомендовано оставить в распоряжении компании. Реестр участников годового собрания акционеров ПАО "ГАЗ" закрывается 3 июня.

"ГАЗ" последний раз выплачивал дивиденды по итогам 2020 года: только на привилегированные акции, из расчета 4,27 рублей на бумагу (всего 6,2 млн руб.). Чистая прибыль в 2020 году составила 212,9 млн рублей.

ПАО "ГАЗ" является центром консолидации активов группы "ГАЗ", производящей легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, автобусы, силовые агрегаты и автокомпоненты.

ГАЗ
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